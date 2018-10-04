Виновен в мошенничестве: продолжается оглашение приговора Николаю Сандакову
4 октября в Советском районном суде Челябинска начали оглашать приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову. Его обвиняют по трем уголовным статьям. В деле много томов, десятки свидетелей, поэтому судья будет озвучивать свое решение на протяжении двух дней. Во время первого заседания стало известно, что суд признал Сандакова виновным в мошенничестве.
Эта часть уголовного дела посвящена знакомству Николая Сандакова и бывшего мэра Озерска Евгения Тарасова. Якобы вице-губернатор обещал Тарасову протолкнуть его в кресло мэра Магнитогорска за что получил 1,5 млн руб. взятку. Но поскольку полномочий у Сандакова таких не было, это расценили как мошенничество.
Также Николая Сандакова обвиняют в получении взятки и взломе электронной почты политтехнологов. Оглашение приговора завершится 5 октября. Прокуратура попросила для него 10 лет колонии.
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