Мусорный скандал в Челябинске: перевозчики-бунтари вывозят свои контейнеры из дворов

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-08T07:58:39+03:00

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Вот ведь петрушка какая: убрав один раз мусор из двора, перевозчик может не появляться там несколько дней. В минэкологии объясняют: потому что новые водители еще не очень хорошо знают город. А жителям разве от этого легче?

— Помойку во дворе дома №79 по Комсомольскому проспекту облюбовали чайки. Они насмерть бьются с голубями за объедки, и у контейнерной площадки очень много мертвых голубей. Свалка все растет: за три недели мусор вывезли всего раз, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» жительница дома Елена Махиня.

Когда вывоз мусора войдет в нормальный график? Ведь контейнерные площадки нужно вычищать каждый день.

— Мы уже входим в график, и в течение недели завершим эту работу. Перевозчики, отказавшиеся работать по новым правилам (возить ТБО на новый полигон в Полетаево — прим. ред.) убирают свои контейнеры с площадок. Вместо них мы ставим новые, большей емкости, пластиковые, под новые мусоровозы, которые пришли в город. Контейнеров в Челябинск привезут три тысячи штук, — заявил 8 октября на аппаратном совещании в мэрии глава города Евгений Тефтелев.

А кто должен убирать мусор, валяющийся около баков? По Жилищному кодексу — это обязанность управляющих компаний. Сами же контейнеры опорожняет и вычищает перевозчик отходов.

P.S.: А в вашем дворе чисто? Если нет, присылайте фото с адресами на редакционную почту «Комсомолки» kp74@yandex.ru