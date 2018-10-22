В Челябинской области школьники хотели погреться у Вечного огня и случайно погасили пламя
В Коркино несколько друзей замерзли и решили погреться у Вечного огня на Комсомольской площади. Чтобы усилить пламя, насобирали палочек и подбросили в огонь. Но этим, наоборот, затушили его.
Напугавшиеся мальчишки скорее попытались снова разжечь пламя, но не успели. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, приехала полиция и газовики.
— Как пояснили в полиции, у ребят не было злого умысла. Горение огня быстро восстановили специалисты коркинского филиала «Газпром газораспределение Челябинск», — пишет местное издание «Горняцкая правда».
В Коркино неугасимое пламя нередко попадает в ленту новостей. В сентябре вандалы залили Вечный огонь водой. Два года назад парни из любопытства накрыли пламя пластиковой бутылкой. А в январе этого года двое подростков забросали горелку на мемориале снегом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.