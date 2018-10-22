2018-10-22T09:30:29+03:00
Общество

В минздраве Челябинской области объяснили ситуацию с ребенком, которого не принимали в больницу после ДТП

По словам чиновников, врачи не отказывались помочь малышу
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Ребенка привезли в больницу с места ДТП. Фото: Александр ГЛУЗ.Ребенка привезли в больницу с места ДТП. Фото: Александр ГЛУЗ.
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В министерстве здравоохранения Челябинской области рассказали, что врачи не отказывались помочь пострадавшему в аварии малышу.

- В интернете появилась информация о том, что годовалому ребенку якобы отказывали в медицинской помощи в одной из больниц Магнитогорска. По нашей информации, состояние ребенка было удовлетворительным, поэтому его приняли не в экстренном приемном отделении, врачи которого находились в операционной, а в плановом, где был свободен дежурный врач. То есть, помощь ребенку была оказана в том же учреждении, куда он поступил. На данный момент он находится в стационаре, – уточнили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Напомним, годовалого малыша доставили в одну из магнитогорских больниц с места ДТП вечером 20 октября. Его родители находились в тяжелом состоянии, поэтому пострадавшего кроху сопровождали случайные свидетели ДТП. Именно они рассказали в социальных сетях, что врачи не хотели принимать ребенка, из-за отсутствия документов.

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