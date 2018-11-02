Маршрутка №136 в пригороды Челябинска будет ходить чаще

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-02T17:48:56+03:00

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Маршрутное такси №136 идет по Братьев Кашириных, Худякова и через центр. Но главное, что она едет в сторону новых микрорайнов Челябинска Белый хутор, Залесье, Вишневая горка и Женева. Жители часто жаловались, что в час пик уехать невозможно. Машина набивается до отказа. В миндортрансе решили, что это не дело и поговорили с перевозчиком.

— Принято решение уменьшить интервал ожидания до шести минут в периоды наибольшей востребованности: утренние и вечерние часы, — сообщает пресс-служба ведомства.

С обновленным расписанием движения вы можете ознакомиться здесь.

Кстати, есть еще одна приятная новость. В пригородные поселки Сосновского района обещали пустить нормальные автобусы. Они пойдет по маршруту Белый хутор — Просторы — Вишневая горка» — город Челябинск. В городе поедет по ул. Лесопарковая — пр. Ленина — Свердловский пр. — д/с «Юность».

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