Маршрутка №136 в пригороды Челябинска будет ходить чаще
Маршрутное такси №136 идет по Братьев Кашириных, Худякова и через центр. Но главное, что она едет в сторону новых микрорайнов Челябинска Белый хутор, Залесье, Вишневая горка и Женева. Жители часто жаловались, что в час пик уехать невозможно. Машина набивается до отказа. В миндортрансе решили, что это не дело и поговорили с перевозчиком.
— Принято решение уменьшить интервал ожидания до шести минут в периоды наибольшей востребованности: утренние и вечерние часы, — сообщает пресс-служба ведомства.
С обновленным расписанием движения вы можете ознакомиться здесь.
Кстати, есть еще одна приятная новость. В пригородные поселки Сосновского района обещали пустить нормальные автобусы. Они пойдет по маршруту Белый хутор — Просторы — Вишневая горка» — город Челябинск. В городе поедет по ул. Лесопарковая — пр. Ленина — Свердловский пр. — д/с «Юность».
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