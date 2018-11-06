Юная жительница Челябинска поразила Максима Галкина на шоу «Лучше всех»
Восьмилетняя Марианна Краснопевцева из Челябинска выступила с необычной танцевальной композицией. За одну минуту она профессионально станцевала хип-хоп, народный и современный танец, балет и рок-н-ролл. Телезрители увидели юную танцовщицу из Челябинска в очередном выпуске программы «Лучше всех» 5 ноября.
Ведущему шоу Максиму Галкину Марианна рассказала, что ее любимое танцевальное направление — хип-хоп. Кроме этого она также занимается художественной гимнастикой, вокалом и рисованием.
Марианна — дочка Юрия Краснопевцева, тренера челябинской школы по карате «Мастер».
«У нашего друга Юрия Краснопевцева феноменально талантливая дочь. Ей всего восемь лет, но она уже прогремела на всю Россию. Сегодня в программе Максима Галкина «Лучше всех», Марианна Краснопевцева, переплясала многих взрослых танцоров. Браво, Юра!», — написал на своей странице в социальной сети редактор еженедельника «Аргументы недели — Урал» Владимир Филичкин.
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