2018-11-07T10:57:43+03:00
Происшествия

ФСБ прокомментировала задержание экс-мэра Миасса Станислава Третьякова

Его подозревают в получении взятки
Валентина ВАГАНОВА
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Станислав Третьяков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.Станислав Третьяков. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
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Бывшего сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова утром 7 ноября вывели в наручниках из здания администрации. Его задержали во время плановой встречи с нынешним мэром Григорием Тонких. Сотрудники ФСБ увели экс-чиновника в его же офис, который находится рядом с мэрией. Там был обыск.

— Станислав Третьяков подозревается в получении взятки. Оперативные материалы переданы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела, — рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

Речь идет об эпизоде 2012 года, когда Третьяков занимал пост заместителя главы администрации города. Его обвиняют во взятке в 145 тысяч рублей. Ему заплатили за то, чтобы коммерческие структуры получали земельные участки, не проходя конкурсные процедуры.

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