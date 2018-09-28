Выборы в Миассе: депутаты выбрали нового главу города

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-28T10:54:03+03:00

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«Проклятое» кресло главы Миасса занял Григорий Тонких. Его выбрали местные депутаты на собрании сегодня, 28 сентября. Тонких руководит городом с приставкой «и.о.» с весны, и депутаты решили, что это лучший из предложенных кандидатов.

На эту сессию впервые за год пришли все депутаты горсобрания — 25 человек. Депутаты так торопились, что даже заполняли бюллетени прямо на столе комиссии, не уходя в кабинку.

По итогам голосования один бюллетень был испорчен. Три человека отдали голоса за Владимира Антонова. Бывший глава Златоуста Дмитрий Мигашкин и руководитель Центрального территориального округа Миасса Сергей Варфоломеев не получили ни одного голоса. И 21 депутат проголосовал за и.о. главы города Григория Тонких.

Перед голосованием кандидаты выступили перед народными избранниками. Представили свои программы. Варфоломеев делал ставку на улучшение ЖКХ в городе. Мигашкин давил на то, что у него есть большой опыт руководства. А заодно прочитал лекцию об искусстве муниципального управления. Пообещал добиться взаимопонимания со всеми депутатами. Он был единственным из кандидатов, кто предложил прекратить политические дрязги.

Владимир Антонов предлагал выступить с законодательной инициативой, чтобы часть налога на прибыль не уходила в федеральный бюджет, а оставалась в городе.

А Григорий Тонких, который с мая исполняет обязанности мэра, сделал упор на текущих проблемах. Например, говорил о газоснабжении и подготовке к зиме. И именно ему задали самый каверзный вопрос:

— Что вы намерены делать, чтобы у вновь назначенных начальников управлений в администрации «не вырастала корона»?

Григорий Тонких фактически руководит городом с мая.Фото: Кирилл БАБУШКИН

Тонких пообещал, что корона ни у кого не вырастет, потому что все сотрудники администрации будут заняты делом.

Напомним, в мае Миасс лишился градоначальника. Мэра Геннадия Васькова арестовали по обвинению в превышении полномочий. По данным следствия, он причастен к покупке здания для детского сада по завышенной цене.

Администрацию Миасса последние годы сотрясают скандалы. Кресло главы Миасса в шутку называют проклятым. Большинство мэров уходили с поста со скандалами. Например, пять лет назад Виктора Ардабьевского задержали силовики по обвинению в причастности к заказным убийствам бизнесменов. А его предшественника Владимира Григориади судили за взятки.