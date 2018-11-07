Следственный комитет возбудил дело на бывшего мэра Миасса Станислава Третьякова

СЕГОДНЯ 17:24 2018-11-07T17:35:16+03:00

Ему грозит до восьми лет тюрьмы и крупный штраф

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В Следственном комитете по Челябинской области сегодня, 7 ноября, возбудили уголовное дело на экс-мэра Миасса Станислава Третьякова. Его подозревают в получении взятки.

— По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку, более 140 тысяч рублей, за выделение земельного участка. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Третьякова задержали сегодня утром, 7 ноября. Его вывели в наручниках из здания администрации. Сотрудники ФСБ увели бывшего сити-менеджера в его же офис, который находится рядом с мэрией. Там был обыск. Если вину экс-чиновника признают, ему грозит до восьми лет тюрьмы и крупный штраф.

Напомним, Станислав Третьяков занимал пост главы города с 2013 по 2015 год. Был уволен после изменения устава города.

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