2018-11-07T17:35:16+03:00
Происшествия

Следственный комитет возбудил дело на бывшего мэра Миасса Станислава Третьякова

Ему грозит до восьми лет тюрьмы и крупный штраф
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Третьякова подозревают в получении взятки.Третьякова подозревают в получении взятки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Следственном комитете по Челябинской области сегодня, 7 ноября, возбудили уголовное дело на экс-мэра Миасса Станислава Третьякова. Его подозревают в получении взятки.

— По данным следствия, в 2012 году подозреваемый, являясь заместителем главы администрации Миасса, получил взятку, более 140 тысяч рублей, за выделение земельного участка. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Третьякова задержали сегодня утром, 7 ноября. Его вывели в наручниках из здания администрации. Сотрудники ФСБ увели бывшего сити-менеджера в его же офис, который находится рядом с мэрией. Там был обыск. Если вину экс-чиновника признают, ему грозит до восьми лет тюрьмы и крупный штраф.

Напомним, Станислав Третьяков занимал пост главы города с 2013 по 2015 год. Был уволен после изменения устава города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дикая лиса на заводе в Челябинске попала на видео
Трамвай на смерть сбил 68-летнюю пенсионерку в Челябинской области
Жительницу Челябинска задержали за убийство пожилой матери
Балет под стук колес: на вокзале в Челябинске прошел необычный флешмоб
В Челябинске появится первый сквер, который создали урбанисты
До -20 градусов: в Челябинскую область идут холода
Федеральный бюджет запланировал три миллиарда на рекультивацию свалки в Челябинске
Для молодежи Челябинской области пройдет день тренингов
Милиционер и провинившийся мальчуган из бронзы появились в Магнитогорске
ФСБ прокомментировала задержание экс-мэра Миасса Станислава Третьякова
Житель Челябинска хранил в гаражах миллион нелегальных сигарет
В Челябинской области полицейский спас школьницу от падения из окна многоэтажки
В Челябинской области зэк накинул себе к сроку полтора года за побег
Студентка челябинского вуза пойдет под суд за сбыт наркотиков и фальшивых денег
Южноуралец погасил коммунальный долг в 140 тысяч, чтобы поехать на море
В Челябинской области BMW врезалась в светофор и перевернулась
В Челябинской области работает магазин с бесплатными продуктами
В Челябинске полицейские задержали «резиновый» фургон с мигрантами
Губернатор Дубровский выступает за реестр добросовестных компаний-рекультиваторов
В Челябинске пройдет Кубок губернатора Челябинской области по конному спорту
Борис Дубровский: Высокотехнологичная медпомощь должна быть доступна всем южноуральцам
В Челябинской области прошла «Ночь искусств»
Инвестиции в образование. В Миассе появится кванториум
Для саммитов. Дмитрий Медведев направляет в Челябинск 15 миллиардов рублей
В Челябинской области подросток сбежал из дома босиком