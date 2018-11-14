«Бермудский треугольник» из ржавых заборов в Челябинске возмутил горожан

СЕГОДНЯ 13:21 2018-11-14T13:24:28+03:00

Чиновники попытались объяснить конструкцию, но что-то пошло не так

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Апогея абсурда достигло рвение дорожников Челябинска защитить горожан от машин. На улице Чичерина появился «бермудский треугольник» — из ограждений в центре островка безопасности составили странную конструкцию. Придорожные ограждения никого не защищают, а эти и вовсе смахивают на бессмысленную трату бюджета.

— Мы заинтересовались «шедевром» архитектуры и спросили о его предназначении чиновников. Нам ответили, что это следствие капитального ремонта Чичерина, — рассказали в «Гражданском патруле».

Как именно треугольник способствует ремонту — чиновники не пояснили.

— Сейчас установка пешеходных ограждений идет по всей стране. Так, по мнению руководства ГИБДД можно дисциплинировать пешеходов. Конечно, это утверждение ошибочно. В погоне за выполнением предписаний, дорожники принимают абсолютно бессмысленные решения, как в этом случае, — прокомментировал ситуацию руководитель отделения «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин.

Отметим, что одна секция такого забора стоит от 2 500 рублей.

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