В Челябинске предложили «референдум» по поводу надоедливой уличной рекламы
Тысячи горожан ежедневно страдают от воплей из динамиков, которые развесили в центре Челябинска. Они мешают спокойной прогуляться по Кировке, пройтись по Алому полю в тишине и даже студентам на лекциях в ЮУрГУ.
— Не слушать уличную аудиорекламу, назойливо заливающую в уши информационный мусор, почти невозможно. Это не телевизор, и не интернет — человек не может ее выключить. Раньше избавиться от нелепых мелодий и вычурных возгласов было проще. Достаточно было избегать Кировки и благоустроенных дорожек парка Гагарина, что многие и делали. Но увы, эта чума все больше распространяется по городу, — говорит член общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко.
Общественник предложил устроить голосование среди челябинцев. «Референдум» можно провести не тратя ни копейки бюджета — в интернете. На портале госуслуг есть сервис «Активный житель 74», который предусматривает процедуру опроса.
Минченко замечает, что при желании чиновники легко могут победить аудиорекламу в два счета.
— Громкоговорители смонтированы на опорах городского освещения, то есть с ведома муниципалитета.
Владельцы динамиков считают, что никому не мешают, а даже наоборот — улучшают настроение челябинцев отличной музыкой.
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