В Челябинске закончили ремонтировать Ленина на площади

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-28T08:53:27+03:00

Это один из крупнейших на постсоветском пространстве памятников. Скульптура отлита в Ленинграде. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На реконструкцию плит постамента потратили почти 15 миллионов

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На площади Революции в Челябинске завершился ремонт памятника Владимиру Ленину. Рабочие меняли обшивку постамента. 29 ноября комиссия будет принимать работу.

На ремонт Ильича потратили 14,8 млн рублей. С ситуацией связаны сразу два скандала: сначала горожане возмутились, что на реконструкцию тратят слишком много. Тогда была заявленна сумма в 18 млн рублей. Далее общественность пришла в негодование: по постаменту долбят отбойными молотками — неровен час памятник рухнет.

Тогда реконструкцию заморозили, чтобы провести дополнительную экспертизу. Постамент оказался крепким и ремонт продолжили. Челябинский коммунисты пообещали проследить, чтобы работа была сделана на совесть.

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