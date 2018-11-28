В Челябинске закончили ремонтировать Ленина на площади
На площади Революции в Челябинске завершился ремонт памятника Владимиру Ленину. Рабочие меняли обшивку постамента. 29 ноября комиссия будет принимать работу.
На ремонт Ильича потратили 14,8 млн рублей. С ситуацией связаны сразу два скандала: сначала горожане возмутились, что на реконструкцию тратят слишком много. Тогда была заявленна сумма в 18 млн рублей. Далее общественность пришла в негодование: по постаменту долбят отбойными молотками — неровен час памятник рухнет.
Тогда реконструкцию заморозили, чтобы провести дополнительную экспертизу. Постамент оказался крепким и ремонт продолжили. Челябинский коммунисты пообещали проследить, чтобы работа была сделана на совесть.
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