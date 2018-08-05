Снести нельзя оставить: что говорят известные челябинцы о реконструкции памятника Ленину

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-04T21:03:48+03:00

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Первый раз о сносе памятника вождю заговорили после распада Союза. Однако постановлением губернатора Петра Сумина, споры прекратились, ибо монумент был взят на госохрану. Вторая волна пошла, когда пару месяцев назад выяснили, что на его реконструкцию хотят потратить 18 млн руб.

Позже во время выбора подрядчика сумму снизили на три миллиона. Но методика работ возмутила общественников — по постаменту долбюят отбойным молотком из-за чего он может рухнуть. Сейчас работы временно остановили. Проведут экспертизу, чтобы узнать, все ли впорядке с Ильичом.

«Комсомольская правда» — Челябинск» поговорила про реконструкцию с известными горожанами. Нам очень интересно, что думаете об этоим вы. Поэтому пишите комментарии.

«ЛЕНИН УЖЕ ГОРЕЛ И БЫЛ НЕУСТОЙЧИВ»

Координатор движения «АрхиСтраж» Юрий Латышев:

— Это не первая реконструкция памятника. Была минимум еще одна. Архитектор Александров рассказывал, когда сделали первый постамент, решили, что он неустойчив. Сильная фигура вождя на нем казалось вот-вот упадет. В постаменте с задней стороны была специальная комната — туда вовремя парадов пускали партийную элиту погреться. Спустя какое-то время в комнатке случился пожар. Александров этим воспользовался и при ремонте увеличили постамент.

Полную реконструкцию проводили около 30 лет назад. Нужна ли сейчас ему реконструкция — я не знаю. Но накануне говорил со специалистами, они сказали, что все там было нормально.

За последние годы это всего лишь второй памятник, который реконструируют в Челябинске. Первый — особняк Архипова. Был в Самаре, там недавно реконструировали 30 памятников! А у нас на носу саммиты крупные. Отремонтируйте больше исторического наследия и тогда о реконструкции Ленина будут меньше говорить.

ЛЕНИНА — ТИРАН, НО ПЛОЩАДЬ БЕЗ НЕГО НЕВОЗМОЖНА

Политолог, представитель АПЭК в Челябинск Андрей Лавров:

— Отношение в Владимиру Ильичу, мягко говоря, неоднозначное. Общество делится на две части. Для меня он — немецкий шпион. Но я призываю: к памятникам нужно относится как к памятникам, а не констатации политической позиции.

Вы много хороших политиков видели? Невозможно политика святым представить. Однако по всему миру стоят памятники огромному их количеству. Но мы их не будем сносить. Наш памятник — это точно не искусство. Но это архитектурная доминанта. Представьте убрать его с площади — она будет казаться пустой. Но зачем делать другое? Есть память и надо ее хранить.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЕЙ НАШЕГО ПАМЯТНИКА СЛЕДИТ ГОСДУМА

Депутат гордумы Челябинска от КПРФ Константин Нациевский:

— Обязанность любого государства — хранить историю, чтобы передать ее детям. Как бы не относились к советскому прошлому, памятникам Ленину и другим мемориалам того времени — это наша память. Поэтому любой памятник имеет право на существование. Нет ничего более глупого, чем борьба с любыми памятниками.

У челябинской компартии есть вопросы к тому, куда увозят гранитные плиты. Мы обязательно разберемся. Это не единственный вопрос, на который мы пока не можем получить ответы не от подрядчиков, не от Центра историко-культурного наследия, который выступил заказчиком работ. У меня нет уверенности, что все под контролем. Поэтому я поговорил с Владимиром Бортко, который в Госдуме занимается вопросами культуры. Отправили туда обращение, чтобы вопрос о реставрации без ущерба взяли на контроль.

«НЕ СТОИТ УПОДОБЛЯТЬСЯ БАНДЕРОВЦАМ»

Депутат Копейска, заслуженный учитель РФ Анатолий Бароненко:

— Думаю, нам не стоит уподобляться бандеровцам и сносить памятники Ленину. Надо уважать нашу историю так, как это делают во Франции. Там снесли Бастилию и сделали площадь для танцев. И вместе танцевали потомки Марата и его убийц. Но у нас, к сожалению, это сделать труднее. Потому что в деятельности Ленина есть минусы и плюсы. Тем не менее, он признан он из величайших людей в истории. Он создал такое государство, с которым не могли не считаться.

У нас до сих пор делят людей на красных и белых. В Испании, например, примерились потомки республиканцев и франкистов. Но там не было такой социальной несправедливости как у нас: приватизации. Обворовавших и обворованных. Ведь с тех пор пропасть между богатыми и бедными растет. Она делит страну на красных и белых. А Ленин — олицетворяет идею социальной справедливости.

«МЕНЯТЬ ГРАНИТ — ВЗДОР»

Лидер проекта «Челябинский урбанист» Лев Владов:

— К исторической персоне можно относится по-разному. Но если говорить о реставрации, то считаю вздором менять старый гранит на новый. Ведь у него нет срока годности. Да, там отходили часть плит. Но швы можно было заделать и укрепить. Это не та работа, на которую можно тратить 15 млн руб. из бюджета. Реставрация имела бы место, если бы реконструировали общественное пространство за памятником и перед ним. Ведь сейчас это голый кусок асфальта — мертвая и неприятная территория. Люди ее обходят стороной.

Мое мнение, что декомунизация — это хорошо и полезно. Но с другой стороны, памятник Ленину — часть нашей истории, а потому имеет право на существование.

СПРАВКА «КП»

Пятиметровая скульптура отлита из бронзы и установлена на гранитный постамент. Это один из крупнейших на постсоветском пространстве памятников. Скульптура отлита в Ленинграде. Памятник Ленину в Челябинске установили к 40-летию революции. Его авторы скульпторы Головницкий и Зайков. Они первые в истории предложили сделать памятник вождю в движении. Далее этот тренд повторили скульпторы по всему СНГ.

Беседовала Лидия АНДРЕЕВА.

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