2018-11-30T12:07:38+03:00
Общество

Аварийные «дома-призраки» в Металлургическом районе Челябинска начали сносить

Власти пообещали убрать четыре ветхих дома до 31 декабря
Валентина ВАГАНОВА
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Дом на Павелецкой, 13 полностью снесли, сейчас вывозят мусор. Фото: Тимур Гизатуллин.Дом на Павелецкой, 13 полностью снесли, сейчас вывозят мусор. Фото: Тимур Гизатуллин.
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Заброшенные многоэтажки на улице Павелецкая пошли под снос. Они опустели в прошлом году, но никто их не торопился сносить. Наркоманы и бомжи быстро превратили пустые дома в ночной притон. Целый квартал заброшенных многоэтажек серьезно беспокоил жителей соседних домов. Мимо опасного места каждый день ходят дети: рядом школы, детсады, детская горбольница, интернат.

В ноябре власти пообещали снести четыре дома к Новому году. От одного из них уже осталась только груда мусора.

— Дом на Павелецкой, 13 полностью снесли, сейчас вывозят мусор. А дом на Уржумской, 4 по кирпичикам, плитам и доскам аккуратно разбирают рабочие. Остальные дома пока стоят, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» активист движения «Гражданский патруль» Тимур Гизатуллин.

Дом на Уржумской готовят к сносу. Фото: Тимур Гизатуллин.

Дом на Уржумской готовят к сносу. Фото: Тимур Гизатуллин.

В скором времени должны убрать дома на Павелецкой, 24 и Дегтярева, 80. Остальные заброшки будут стоять до тех пор, пока все жильцы не освободят квартиры.

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