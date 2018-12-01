Для аэропорта Челябинска выбрали новое имя

СЕГОДНЯ 08:51 2018-12-01T08:51:58+03:00

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Аэропорт Челябинск будет официально назван в честь Игоря Курчатова. За создателя атомной бомбы проголосовало большинство жителей города — 56%. Это 46 863 голосов. На втором месте — основоположник школы морского стратегического ракетостроения Виктор Макеев. За него 26%. Замыкает тройку лидеров маршал Советского Союза Борис Шапошников — 17%.

Напомним, что аэропорт Челябинска участвует в акции «Великие имена в России». Наверху подумали, почему в России воздушные гавани носят имена ближайших сел, а на западе — выдающихся личностей? Так и решили устроить конкурс и выбрать имя известного южноуральца.

Горожане предложили около 300 имен. Из них было отобрано 10, за которые потом и голосовали в Интернете.

Голосование завершилось в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Принять участие в нем мой любой житель Челябинска.

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