2018-12-08T11:42:10+03:00
Общество

«Нам ничего не говорят и почти не кормят»: туристы из Челябинска вторые сутки не могут вылететь из Вьетнама

У людей закончились деньги на еду
Ирина КАРЕЛИНА
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Туристов подняли в 4 утра, а покормили только в обед яблоком и бутербродом. Фото: Дмитрий Борисов.Туристов подняли в 4 утра, а покормили только в обед яблоком и бутербродом. Фото: Дмитрий Борисов.
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Житель Челябинска Дмитрий Борисов отдыхал с женой в городе Нячанг (Вьетнам). 7 декабря путевка закончилась, и в 8:50 они должны были вылететь в Екатеринбург рейсом RL 8754. Но автобус за ними не приехал. Гид сказал: «Самолет сломался, ждите».

— С тех пор никакой информации не предоставляют. Люди в шоке. Многие тут с детьми. Все уже устали так, что слов нет. У многих сгорели билеты на поезд из Екатеринбурга в свой город. Почти у всех закончились деньги, нет даже на еду. А туроператор нас почти не кормят. Ужин вчера был, а завтрака сегодня не было. А встали мы в 4 утра! Планировалось, что улетим утром. Но снова час безрезультатно прождали автобуса. В обед нам принесли яблоко, бутерброд и бутылочку воды, — рассказал Дмитрий корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск».

Жители Челябинска, Екатеринбурга и соседних городов приобрели путевки у туропертаора «Пегас Туристик». Авиакомпания, которая должна была доставить отдыхающих домой, — Royal Flight.

В это время в Екатеринбурге люди также ждут своего рейса в Нячанг. Даже если они вылетят сегодня, «отдыхающие» сейчас во Вьетнаме смогут вернуться домой не раньше завтрашнего дня. Но они не уверены и в этом. Гид говорит только: «Ждите. Как самолет починят, я сообщу вам по вайберу».

Напомним, что в это же время туристы из Челябинска застряли еще и в Китае.

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