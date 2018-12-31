После обрушения подъезда в жилом доме Магнитогорска возбуждено уголовное дело
После взрыва бытового газа в Магнитогорске возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.
— В настоящее время на месте происшествия спасатели продолжают разбор завалов. Следователями следственного управления СК России при участии следователей-криминалистов регионального управления проводится осмотр места происшествия, допрашиваются возможные свидетели и очевидцы. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Количество пострадавших уточняется, — говорят в ведомстве.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять к производству уголовное дело ГСУ СК России и направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата.
Что происхидит прямо сейчас на месте трагедии смотрите в нашей прямой видеотрансляции:
Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске обрушилась одна из секций многоэтажного жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164. Есть погибшие и пострадавшие.
"Комсомолка" ведет прямую трансляцию с места событий.
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