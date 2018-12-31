2018-12-31T17:57:11+03:00
Происшествия

Патриарх Кирилл о взрыве в Магнитогорске: «Молю Господа, чтобы ниспослал утешение близким погибших»

Глава РПЦ напомнил, что духовенство готово оказывать помощь нуждающимся
Андрей АБРАМОВ
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Патриарх Кирилл выразил свои соболезнования пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске.Патриарх Кирилл выразил свои соболезнования пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил две телеграммы после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска. Первое послание адресовано губернатору Челябинской области, второе — митрополиту Иннокентию. 31 декабря в десятиэтажке на Карла Маркса, 164 обрушился подъезд.

— Со скорбью воспринял известие о чрезвычайном происшествии в Магнитогорске. Молю Господа о том, чтобы Он ниспослал Свое благодатное утешение близким погибших и укрепил их духовно и телесно. Священнослужители и миряне РПЦ готовы духовно помочь всем нуждающимся и разделить с ними тяготы и скорби непростого испытания. Молю Господа нашего Иисуса Христа упокоить души новопреставленных во обителях небесных и даровать скорейшее выздоровление пострадавшим, — сообщается в телеграмме для губернатора.

Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди

В обращении к митрополиту Магнитогорскому и Верхнеуральскому Иннокентию патриарх подчеркнул, что все, кого коснулась беда, нуждаются во внимании и заботе церкви.

— С признательностью хотел бы отметить, что духовенство и миряне Магнитогорской епархии стремятся оказывать деятельную помощь пострадавшим и духовно поддерживает родственников погибших, — гласит текст послания.

Местная епархия направила священников в пункты временного размещения пострадавших и организовала полевую кухню для спасателей. Под завалами могут находиться около 68 человек.

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