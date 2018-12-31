«У меня под завалами вся семья!»: наш корреспондент работает на месте взрыва газа в Магнитогорске

За двести метров вокруг от девятиэтажки, где утром рванул газ, выстроилось оцепление. Полицейские с автоматами наперевес не дают никому пройти. Пожилая женщина просит ее пропустить. Она плачет и толком не может объяснить, кто там у нее.

— У тебя же собака, — обращается она к хмурому полицейскому, — она же может помочь...

— Женщина, — обрывает он ее строго, — вам же сказали, нельзя здесь находиться. Уходите!

«НЕ НРАВИТСЯ МНЕ ТА ПЛИТА...»

Пятиэтажная «хрущевка» напротив приняла на себя взрывную волну. Вдоль всего дома дорога завалена осколками битого стекла. Его так много, что идти по нему невозможно...

Мороз стоит такой, что сотрудники МЧС попеременке забегают в подъезд соседнего дома погреться.

Под завалами могут находиться более 60 человек. Фото: пресс-служба губернатора.

— Много погибших? — спрашиваем.

— Мы не знаем точно, при нас двоих вынесли, — отвечает нам спасатель и переводит взгляд вверх, в ту сторону, где зияет провал и откуда свисают обломки арматуры:

— Ох, не нравится мне вон та плита. Как бы дальше не повело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684767" frameborder="0"></iframe> Люди везут теплые вещи пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске.

«БАХ! И ПЛАМЯ...»

Дом, в котором в шесть утра по местному времени обрушился подъезд, стоит в самом центре города на проспекте Карла Маркса. Рядом сразу три крупных торговых комплекса — «Семейный парк», «Мост», «Гостиный двор». И в самом доме еще с советских времен расположен универсам «Уральские зори».

— Я покурить вышел на балкон утром, — рассказывает волнуясь пожилой мужчина. — И тут как рванет. Бах! И пламя из окна второго этажа, а потом как все рухнула и пыль такая, как ядерный гриб вверх пошла. Я выбежал на улицу. Смотрю, люди из подъездов выбегают. Я слышал крики: «Помогите!» из-под завалов...

«ЭТО НАРКОМАН СДЕЛАЛ!»

— Чертовы машины, весь двор ими уставлен, — ругается МЧС-ник, — и так узкий проезд, а еще они тут...

К дому подъехали четыре неотложки, столько же машин «скорой» в этот момент отъехало.

Обрушился один подъезд.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— У нас четверо человек сейчас в больнице среднетяжелых, — говорит через стекло «скорой помощи» водитель. Их и еще десять человек пожарные сняли с развалин, кого с крыши, кого там кусков уцелевшего пола. Семеро из них дети. Все живы, слава Богу!

— Тут на втором этаже жил наркоман, — рассказывает женщина. — Это он наверняка устроил. Поди обкололся и газ открыл... А еще у нас по дому ходили аферисты, якобы из газовой службы и предлагали проверить плиты. Я вот не пустила их. А кто-то, может и пустил... Но этот взрыв наркоман сделал. Я уверена... Будь он проклят!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684742" frameborder="0"></iframe> Газ взорвался в жилом доме в Магнитогорске.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОД ЗАВАЛАМИ?

В спасательном штабе, который устроили в квартале от обрушенного дома, суета и шум. Официальные комментарии здесь пока никто не дает. Встречаю свою знакомую:

— Ты как здесь? Все в порядке?

— Я здесь с подружкой, ее сейчас врачи в чувство приводят. Она сама выбралась, а муж дочь, и годовалый внук там. Вся семья!

Еще мне удалось поговорить с женщиной, которая рассказала про свою подругу. Ей 36 лет, одинокая, работает преподавателем.

— Она снимала квартиру в этом подъезде на втором этаже, прямо над аркой. И жаловалась на то, что холодный пол все время здесь. За неделю до взрыва она нашла теплую квартиру и уехала отсюда... Повезло!

По состоянию на 11:00 (время московское) в доме было прописано 111 человек, плюс 9 человек снимали жилье (всего 120 человек).

Известна судьба 52 человек: 4 погибло, 16 эвакуировано (в том числе 7 детей), госпитализировано 4 человека (в том числе двое детей), 28 человек вышли на связь (сообщили, что не ночевали дома).

Судьба 68 человек неизвестна. Работы по спасению продолжаются.

P.S.: Местные власти пообещали, что все пострадавшие, оставшиеся без жилья, получат квартиры. Также губернатор сообщил, что обеспечат всех нуждающихся едой и одеждой.

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