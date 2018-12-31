Глава МЧС: под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома находятся до 40 человек
Президент провел оперативное совещание в штабе МЧС в Магнитогорске. 31 декабря здесь произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину:
— Обнаружено четыре человека погибшими, они извлечены. Пять человек — пострадавшие. Предположительно под завалами находятся от 36 до 40 человек.
Ранее был опуликовуан список пропавших безвести. Губернатор Борис Дубровский добавил:
— 46 человек были прописаны. Но мы понимаем, что там находились, сейчас выяснили, что в этих 24 квартирах [могли быть] 50 человек. Мы считаем, что речь идет о 50 людях. Есть поименные, пофамильные списки. Мы понимаем, где часть из них. Поэтому сейчас мы оперируем цифрой 35 человек.
Всего в доме были прописаны 1 300 человек. Ранее власти обещали купить новое жилье пострадавшим.
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Владимир Путин на месте трагедии в Магнитогорске: видеотрансляция.
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