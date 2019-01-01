Маршрутное такси взорвалось в Магнитогорске

1 Янв. 2019 2019-01-01T21:56:51+03:00

В Магнитогорске взорвалось маршрутное такси. Фото: кадр с видео

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Вечером 1 января в Магнитогорске взорвалось маршрутное такси. Полиция оцепила место ЧП. На видео очевидцев видны всполохи пламени.

— Маршрутное такси взорвалось в районе «Курантов». Слышны взрывы, будто стреляют. Что же такое у нас с Магнитогорском происходит? — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, в эти дни город переживает жуткую трагедию. 31 декабря взорвался газ в жилой десятиэтажке. Спасательная операция продолжается.

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