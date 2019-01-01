2019-01-01T21:56:51+03:00
Происшествия

Маршрутное такси взорвалось в Магнитогорске

Видео разлетается по соцсетям
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В Магнитогорске взорвалось маршрутное такси.В Магнитогорске взорвалось маршрутное такси.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Вечером 1 января в Магнитогорске взорвалось маршрутное такси. Полиция оцепила место ЧП. На видео очевидцев видны всполохи пламени.

— Маршрутное такси взорвалось в районе «Курантов». Слышны взрывы, будто стреляют. Что же такое у нас с Магнитогорском происходит? — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, в эти дни город переживает жуткую трагедию. 31 декабря взорвался газ в жилой десятиэтажке. Спасательная операция продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны детали?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: 8-902-616-06-06

Взрыв маршрутки в Магнитогорске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трагедия в Магнитогорске: москвичи несут цветы к Представительству Челябинской области в столице
Владимир Путин позвонил спасателям, которые достали из-под завалов младенца в Магнитогорске
Массовая проверка газовых сетей пройдет в УрФО после взрыва в Магнитогорске
Из-под завалов в Магнитогорске подняли тело погибшей женщины
Маленького Ваню Фокина из Магнитогорска готовят к эвакуации в Москву
Все будет хорошо: врачи рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске грудничка
Президент передал выжившему после обрушения в Магнитогорске ребенку ноутбук
В МЧС уточнили число погибших в Магнитогорске граждан
Жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту гибели земляков
Жители Челябинска жалуются на горы мусора, скопившиеся во дворах
Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно оформят новые паспорта и заплатят за съем жилья
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Найдено тело восьмого погибшего, но поисковую операцию приостановят
Семьям погибших в Магнитогорске выделят деньги на организацию похорон
Под завалами в Магнитогорске все еще остаются восемь детей
С места трагедии в Магнитогорске вывезли 37 самосвалов фрагментов мебели и бетонных стен
Из-под завалов в Магнитогорске начали изымать фрагменты газовых плит