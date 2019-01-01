Спасатель, вытащивший младенца из-под завалов в Магнитогорске: «Мальчика спасло одеялко»

Шанса, что кто-то живой остался под грудой камней, с каждой минутой становилось все меньше. 31 декабря в жилом доме Магнитогорска взорвался бытовой газ. Под завалами оказались десятки людей. На вторые сутки строительную технику всю заглушили: работать дальше было опасно. Вдруг из-под завалов донесся плач. Поисковая собака залаяла и потащила кинолога в сторону дома.

Спасатель вытащил на свет крохотный кулек, в который был завернут десятимесячный Ваня. Его родители выжили и последние сутки провели в молитвах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684866" frameborder="0"></iframe> Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня

— Разбирали завал, отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. Как вдруг один из моих коллег Андрей Вальман услышал слабый детский плач со стороны прилегающей к дому. Когда Андрей говорил нам: «Тихо!», ребенок тоже затихал. Мы поняли, что он реагирует на его голос. Чтобы понять, где именно он находится мы принесли телевизионную звуковую систему поиска. Это такая удочка с видеокамерой, которая позволяет услышать и увидеть, все что происходит в образовавшейся в завале полости, — рассказывает начальник управления первоочередный аварийно-спасательных работ в зонах ЧС Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России Петр Гриценко.

Завал оказался очень плотный — много больших плит и деревянных конструкций. Была опасность, что все это может обрушиться и поползти на ребенка.

— Мы разбирали деревяшки, резали их, ставили крепежи, чтобы избежать обрушения. Сначала из под завала показался диван. Мы его отодвинули и увидели часть детской кроватки, заваленную кусками линолеума. Когда его разрезали, показалось детское личико.

По словам Петра Гриценко мальчик выжил, благодаря тому, что был укутан, лежал на матраце в памперсе, а от холодной плиты его отделяло детское одеяло. Голова ребенка была зажата дверцами шкафа, через которые проходил воздух.

Ребенок пролежал полтора дня под завалами.Фото: кадр с видео

Сейчас Ваню увезли в реанимацию.

— Состояние оценивается специалистами как крайне тяжелое: у мальчика серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. По указанию Министра здравоохранения Вероники Скворцовой из Москвы в Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА, на котором для оказания экстренной помощи раненому ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА. Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии, — сообщила пресс-секретарь минздрава Челябинской области Мария Хворостова.

Мама мальчика (в белом) всю ночь провела в молитвах. Фото: Илья Московец

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске произошел ранним утром 31 декабря. Рвануло на втором этаже, после чего практически полностью обрушился подъезд. На вторые сутки спасательной операции разбор завалов практически остановлен. Разрушение дома может продолжится.

2 января в Челябинской области объявлено Днем траура. Власти заявили, что выделят пострадавшим компенсацию и купят новые квартиры. А пока готовы поселить всех в общежития или выделить 15 тысяч на поднаем жилья.

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