2019-01-02T09:39:15+03:00
Общество

Спасенный младенец из Магнитогорска хорошо перенес перелет до Москвы

Появилось видео из самолета
Ирина ГОЛЛАЙ
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Ваню готовят к эвакуации в Москву. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.Ваню готовят к эвакуации в Москву. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
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Десятимесячный Ваня Фокин, которого 1 января достали из-под завалов в Магнитогорске, в надежных руках лучших врачей России. Сегодня ночью ребенка эвакуировали в Москву на спецборте ФМБА.

— Раненый мальчик Ваня из Магнитогорска доставлен из аэропорта Шереметьево в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние ребенка стабильное, транспортировку перенес нормально. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова продолжает держать ситуацию под личным контролем, — сообщает пресс-служба минздрава России.

На взлетной полосе мальчика ждет спецборт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

На взлетной полосе мальчика ждет спецборт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Вместе с мальчиков в Москве находится его мама. В трагическую ночь на 31 декабря она спала на диване неподалеку от кроватки с младенцем. Вместе с мамой лежал трехлетний братишка Вани. Когда стены обрушились, женщина со старшим сыном смогли выбраться из завалов самостоятельно. Ваню нашли спустя 1,5 суток. В спасательной операции принял участие отец ребенка. Они пришел на развалины дома под видом волонтера и показал участникам операции, где может лежать малыш. В ночь трагедии папа Вани был на работе.

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Спасенный Ваня Фокин летит в Москву.Видео перелета Вани Фокина в Москву

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