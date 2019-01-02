Спасенный младенец из Магнитогорска хорошо перенес перелет до Москвы
Десятимесячный Ваня Фокин, которого 1 января достали из-под завалов в Магнитогорске, в надежных руках лучших врачей России. Сегодня ночью ребенка эвакуировали в Москву на спецборте ФМБА.
— Раненый мальчик Ваня из Магнитогорска доставлен из аэропорта Шереметьево в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Состояние ребенка стабильное, транспортировку перенес нормально. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова продолжает держать ситуацию под личным контролем, — сообщает пресс-служба минздрава России.
На взлетной полосе мальчика ждет спецборт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Вместе с мальчиков в Москве находится его мама. В трагическую ночь на 31 декабря она спала на диване неподалеку от кроватки с младенцем. Вместе с мамой лежал трехлетний братишка Вани. Когда стены обрушились, женщина со старшим сыном смогли выбраться из завалов самостоятельно. Ваню нашли спустя 1,5 суток. В спасательной операции принял участие отец ребенка. Они пришел на развалины дома под видом волонтера и показал участникам операции, где может лежать малыш. В ночь трагедии папа Вани был на работе.
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Спасенный Ваня Фокин летит в Москву.Видео перелета Вани Фокина в Москву