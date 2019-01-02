Вероника Скворцова о здоровье Ванюши Фокина: «Надеемся, что ребенок восстановится без дефектов»

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:45:50+03:00

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Десятимесячного Ваню Фокина достали из-под завалов в Магнитогорске 1 января. В тот же день, ближе к ночи, ребенка эвакуировали в Москву, где за здоровье малыша сражаются лучшие доктора нашей страны. Несколько минут назад они выступили перед прессой.

— За ночь медикам удалось немного улучшить состояние малыша: восстановлен гемостаз, водный баланс, лучше выглядит обмороженная ножка. Мы боялись, что после длительного синдрома сдавливания у ребенка откажут почки. Но малыш начал мочиться. Надеемся, что ребенок восстановится без дефектов. Правда, лечение будет долгим, и в ближайшие дни стоит ждать осложнений. Сейчас главное, чтобы не развилась гангрена пальцев и стопы на правой ноге, — рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Министр также поблагодарила медиков Магнитогорска за то, что оперативно забрали мальчика с места ЧП, начали проводить адекватное лечение и передали малыша столичным врачам в неплохом состоянии.

— Сейчас наша задача — вывести малыша из состояния обморожения, восстановить все параметры организма. Мы должны сжать кулачки и работать дальше.Вытягиваем ребенка, как паутинку. Все необходимое: медикаменты, оборудование и опытная команда врачей у нас есть, — добавляет президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В ведущей клинике страны с Ваней работают доктора сразу нескольких специальностей, в том числе и бригада врачей, которые имеют опыт спасения пациентов во время землетрясений по всему миру.

Кстати, в эти дни в клинике готовят к выписке пациентов, пострадавших во время бойни в Керчи. Ваню и пациентов из Крыма здесь будут лечить параллельно.

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