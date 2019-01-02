2019-01-02T14:47:14+03:00
Происшествия

Жители Магнитогорска выхаживают кошку, которую вытащили из-под завалов

Они надеются, что хозяева животного живы и пытаются найти их в соцсетях
Валентина ВАГАНОВА
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Кошка сейчас находится в ветклинике. Фото: Ксения Калугина.Кошка сейчас находится в ветклинике. Фото: Ксения Калугина.
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Замерзшую, перепуганную кошку достали спасатели из рухнувшего дома на Карла Маркса, 164. Она чудом выжила и дождалась помощи. Хвостатую забрали неравнодушные жители, укутали теплым одеялом и отвезли в ветклинику.

— У кошечки разорвано ухо, сильный стресс и обморожение. Она была в очень тяжелом состоянии: температура не определялась, реакции ноль, только трясло от холода без остановки. Если честно, думала, не выживет. Спасибо ветеринарам за отзывчивость и экстренную, грамотную помощь. Через два часа кошечку отогрели, прокапали и привели в чувство. Сейчас питомец в ветклинике. Ей прооперировали ухо, — написала на своей странице во «ВКонтакте» волонтер Ксения Калугина.

Ветеринары спасли животное. Фото: Ксения Калугина.

Ветеринары спасли животное. Фото: Ксения Калугина.

Пока животное не ест, но, как говорит волонтер, это дело времени, поправится, появится аппетит. Ксения верит, что хозяева кошки живы и хочет вернуть им любимца. Она пытается отыскать их через соцсети. Всех, кому что-либо известно о семье спасенного котейки, она просит позвонить по телефону 89517912001.

Кстати, днем из-под завалов достали попугая. Он жив и тоже пока находится у добрых людей.

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