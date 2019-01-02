2019-01-02T18:13:42+03:00
Общество

В Магнитогорске подняли тело 22-го погибшего

Сегодня из-под завалов достают только мертвых
Лидия ПЕСКОВА
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Соболезнуя близким погибших, магнитогорцы несут к месту взрыва живые цветы.Соболезнуя близким погибших, магнитогорцы несут к месту взрыва живые цветы.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров
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МЧС по Челябинской области сообщает о том, что из-под завалов в Магнитогорске подняли тело 22-го погибшего. Остается найти 19 пропавших без вести человек.

Многие из погибших уже опознаны. Среди них два ребенка — девчушки, которым было чуть больше года. Под завалами остаются еще пять детей.

В пятницу, 4 января, в Магнитогорске пройдут первые похороны погибших. В этот день земле предадут троих человек.

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