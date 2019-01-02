Мама Ванюши Фокина улыбнулась, когда увидела это

2 Янв. 2019 2019-01-02T21:46:50+03:00

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Десятимесячный Ванюша Фокин — один из немногих, кто выжил под обломками рухнувшего подъезда в Магнитогорске. Мальчик 1,5 суток пролежал в груде камней и все-таки докричался до своих спасителей. Его вызволили из руин 1 января и практически сразу отправили в Москву — лечиться.

— Сейчас наша задача — вывести малыша из состояния обморожения, восстановить все параметры организма. Лечение будет долгим, но все необходимое: медикаменты, оборудование и опытная команда врачей у нас есть, — рассказал президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Именно в этой клинике сейчас лежит мальчик.

Вместе с Ваней в столице находится его мама. В прошлом она работала фельдшером «скорой» и осознает тяжесть травм, которые получил кроха. Но сегодня впервые за несколько дней, прошедшие после взрыва, она улыбнулась.

— Сегодня я побывала у мальчика из Магнитогорска, — пишет в соцсетях уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. — Мне хотелось как-то поддержать маму. Я показала ей комментарии в социальных сетях, где все желают добра, здоровья ее малышу. И мама улыбнулась — единственный раз во время разговора.

Тем временем в соцсетях — фотофлэшмоб в поддержку малыша Вани. Простые люди выкладывают добрые пожелания малышу.

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