2019-01-03T06:35:55+03:00
Общество

Жители Магнитогорска просят эвакуировать животных из заблокированных при взрыве квартир

Достать их можно только через окно
Ирина ГОЛЛАЙ
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Фото: Артме Ибрагимов.Фото: Артме Ибрагимов.
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Жители Магнитогорска собирают подписи под петицией, в которой просят эвакуировать домашних животных из заблокированных квартир.

— У многих в квартирах остались животные, которые умирают от холода и обезвоживания. Просим вас принять меры по эвакуации животных из седьмого подъезда — пока их можно достать через окно. Сказали, что их эвакуировать не будут. Мы требуем принять меры. Они для нас как дети, мы очень за них переживаем, помогите, пожалуйста, — пишет автор петиции Павел Кудинов.

Напоминаем, что при взрыве газа в Магнитогорске обрушился не весь подъезд, а только часть квартир, находившихся по одну сторону лифта. Из уцелевших квартир выхода нет, так как лестничные пролеты обрушены.

Жилой дом на проспекте Карла Маркса в центре Магнитогорска пострадал рано утром 31 декабря. Основной версией разрушения остается взрыв бытового газа.

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Они надеются, что хозяева животного живы и пытаются найти их в социальных сетях (далее).

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