Криминалисты рассказали о расследовании причин взрыва в Магнитогорске

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:09:46+03:00

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С места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске изъяли части завала для их исследования. На сегодняшний день следователи-криминалисты и эксперты СК России завершили их осмотр.

Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи СК России отрабатывают все версии произошедшего взрыва.

Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд.

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