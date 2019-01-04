2019-01-04T14:09:46+03:00
Происшествия

Криминалисты рассказали о расследовании причин взрыва в Магнитогорске

Они завершили осмотр частей завала
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: МЧСФото: МЧС
Изменить размер текста:

С места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске изъяли части завала для их исследования. На сегодняшний день следователи-криминалисты и эксперты СК России завершили их осмотр.

Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи СК России отрабатывают все версии произошедшего взрыва.

Напомним, взрыв прогремел 31 декабря в 6 часов утра в доме по адресу пр. Карла Маркса, 164. Обрушился седьмой подъезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я обманул смерть»: житель Магнитогорска вышел из дома за 15 минут до взрыва газа

Он среди ночи решил сходить в гараж. (подробности)

Спасательная операция в Магнитогорске завершена.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Магнитогорске бесплатно раздают цветы для погибших
Жители Магнитогорска предлагают поставить на месте трагедии монумент в виде спасателя с ребенком
В Магнитогорске больше не будут подавать газ в обрушившийся дом
На месте взрыва в Магнитогорске поставят мемориал
Рекламу долой: в Челябинске появился новый «супергерой» Адблок-мэн
Новый мусорный коллапс? В Челябинске горят переполненные контейнеры с отходами
Минздрав рассказал о состоянии пациентов, пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске
Начались похороны погибших от взрыва газа в Магнитогорске
В социальных сетях запустили хэштег #Ваняживи в поддержку малыша, спасенного в Магнитогорске
Всех погибших при взрыве газа в Магнитогорске опознали
Утро в Магнитогорске началось с минуты молчания
Хоровод в день траура: управляющая компания устроила праздник, когда Челябинская область скорбела по жертвам обрушения в Магнитогорске
Из-под завалов рухнувшего дома в Магнитогорске достают выживших питомцев
Пострадавший при взрыве дом в Магнитогорске разделят на две части
Найдено тело 39-го погибшего при взрыве в Магнитогорске
Пострадавшие магнитогорцы приходят за выплатами в сопровождении силовиков с автоматами
Состояние 10-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, улучшилось
В полиции рассказали, почему из оцепления в Магнитогорске вывели человека в наручниках
Предпенсионерам из Челябинской области дадут возможность освоить новую профессию бесплатно
Найдено тело 38-го погибшего при обрушении в Магнитогорске
МЧС: погибших в Магнитогорске может быть больше, чем указано в списках
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске начали пускать в квартиры