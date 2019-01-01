«Я обманул смерть»: житель Магнитогорска вышел из дома за 15 минут до взрыва газа

Историю 32-летнего магнитогорца Евгения Юрченко иначе, как вмешательством свыше не назовешь. Он покинул подъезд за несколько минут до обрушения.

Жил один в квартире 361 на 10 этаже. В ночь трагедии ему не спалось.

— Я себе места дома не находил, будто чувствовал, что случится что-то плохое, — рассказывает Евгений, — я хотел поскорее уехать к родителям в Белорецк и не мог дождаться утра. Из дома я вышел, когда на часах было без 15 минут шесть, пошел в гараж, чтобы забрать машину и подогнать к подъезду.

Евгений занимается продвижением рекламы в интернете. Может просидеть за компьютером всю ночь, а днем отсыпается. Так было и в тот злополучный день 31 декабря.

— Гараж находится недалеко от дома. Когда я туда пришел у меня земля затряслась под ногами. Я подумал у кого-то в гаражах взорвались баллоны с газом. Я не торопясь, почистил снег, прогрел машину и поехал домой. Заезжаю во двор, а там оцепление, спецтехника с мигалками, все вокруг окутано густой пылью, из-за которой ничего не видно. Кто-то кричит: «Остановитесь! Туда нельзя», — рассказывает Евгений.

По словам Евгения он вышел из машину, подошел поближе к своему подъезду, а там гора обломков.

— Поднимаю глаза посмотреть на свои окна, а моей квартиры нет. Там остались документы, деньги и ценные вещи. У меня началась истерика. Я жил над семьей Крамаренко. Их до сих пор не могут найти под завалами. Если бы я не вышел из дома, меня бы сейчас тоже искали спасатели. Я обманул смерть!

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