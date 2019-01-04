2019-01-04T14:18:25+03:00
Общество

На месте взрыва в Магнитогорске поставят мемориал

Губернатор поддержал идею горожан
Ирина КАРЕЛИНА
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ФОТО: МЧСФОТО: МЧС
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Седьмой подъезд, в котором произошел взрыв газа, а также соседний восьмой будут полностью демонтированы. А на их месте появится мемориал. Пока не известно, каким он будет. Идею мемориала высказали жители Магнитогорска. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ее поддержал.

Что касается остальных подъездов, то специалисты проведут их полное техническое обследование. Пятый и шестой подъезды требуют оперативного ремонта. Управляющая компания поставила задачу — восстановить тепловой режим. Правоохранительные органы круглосуточно будут охранять периметр места трагедии, сообщает пресс-служба губернатора.

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