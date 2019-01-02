Житель Магнитогорска снял рухнувший дом с дрона и помог спасателям предотвратить еще одно обрушение

Трагедия сплотила магнитогорцев. Люди отказались от празднования, бросили свои дела и помогают пострадавшим от взрыва газа в доме на Карла Маркса, 164. Помощь разная: одни приютили оставшихся без крыши над головой, другие принесли вещи и продукты, третьи выхаживают спасенных животных. Магнитогорец Артем Ибрагимов вызвался обследовать здание при помощи дрона и помочь спасателям выявить опасные участки.

ПРЕДОТВРАТИЛ БЕДУ

Артем горновой, работает на Магнитогорском металлургическом комбинате. В ту страшную ночь был на смене.

— В 6:40 мастер сообщил, что произошла трагедия. Не раздумывая, отпросился, помчался на место ЧП. Прошел оцепление, предложил спасателям свою помощь. Сказал, что есть дрон, могу подняться и обследовать здание. Они сказали — давай, — вспоминает Артем.

Через три часа после обрушения квадрокоптер взмыл над руинами и облетел здание со всех сторон.

— На видео спасатели заметили значительное проседание крыши. Она могла обрушиться в любой момент. Снизу заметить проседание было практически невозможно. Решили приостановить разборы завалов, пока не устранят эту опасность, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Артем Ибрагимов.

С помощью дрона можно было посмотреть здание со всех сторон. Фото: Артем Ибрагимов.

Благодаря видео с дрона не случилась еще одна беда. Здоровенная плита могла просто прихлопнуть всех, кто был внизу. Его видео с места ЧП пригодилось также Следственному комитету, помогло установить причины происшествия.

Магнитогорец был на месте ЧП до вечера. Дома Артема ждала супруга, они собирались вместе встретить Новый год. Но после случившего предпраздничные хлопоты ушли на второй план.

Картина ужасающая... Фото: Артем Ибрагимов.

ПОГИБЛА ВСЯ СЕМЬЯ

В доме на Карла Маркса у Артема жил знакомый — Игорь Крамаренко. Его тело уже достали из-под завалов. В списках погибших также 31-летняя жена Игоря и годовалая дочка.

— Мы с Игорем учились вместе в школе №14. Его мама была у меня классным руководителем. Вся семья погибла…

Трагедия унесла жизни 24 человек. Фото: Артем Ибрагимов.

Артем планирует организовать сбор денег для пострадавших среди коллег. Кто сколько сможет — сейчас ценна любая помощь.

Дрон у Артема появился полтора года назад. Приобрел он его, чтобы снимать городские достопримечательности, просто для души.

Артем увлекается съемкой с квадрокоптера уже полтора года. Фото героя публикации.

Завтра, 3 января, магнитогорец снова запустит беспилотник и вновь облетит полуразрушенный дом.

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