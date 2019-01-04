Взрыв газа в Магнитогорске: Режим ЧС регионального уровня снят

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:19:07+03:00

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Ответственность за организацию демонтажных работ на месте обрушения, охрану периметра дома и функционирование пункта по работе с людьми закрепили за главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Это связано с тем, что режим ЧС регионального уровня снят, но на муниципальном уровне он сохраняется.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 5 и 6 января будет организован централизованный вывоз личных вещей жителей пятого, шестого и восьмого подъездов. Организованный в школе № 14 пункт по работе с людьми будет функционировать до 8 января включительно. Затем эта работа будет проходить в городской администрации.

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