В Магнитогорске обрушили повреждённую взрывом стену дома.

СЕГОДНЯ 17:57 2019-01-20T19:57:44+03:00

Соседний подъезд во время демонтажа повреждений не получил

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Сегодня, 20 января, снесли стену дома, поврежденную при взрыве бытового газа.

Напомним, трагедия произошла в Магнитогорске 31 декабря в 6 часов утра. Был разрушен седьмой подъезд девятиэтажного дома. Демонтаж его стены прошел успешно. Осколки не разлетелись. Шестой подъезд во время демонтажа разрушений не получил. Технические колебания были в четыре раза ниже допустимых. Видео работы уже появилось в соцсетях.

Всего на текущий момент проделали примерно треть работы по необходимому демонтажу в разрушенном доме. В планах — разобрать поврежденные седьмой и восьмой подъезды до мая.

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