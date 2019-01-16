2019-01-16T17:27:07+03:00
Общество

Расселение пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске может занять год

Столько свободных квартир в городе нет. Вероятно, будут строить новый дом
Андрей АБРАМОВ
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Чтобы расселить печально известный дом в Магнитогорске нужно около года. Фото: МЧС РФЧтобы расселить печально известный дом в Магнитогорске нужно около года. Фото: МЧС РФ
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16 января Владимир Путин поручил губернатору Дубровскому расселить дома на проспекте Карла Маркса, 164. Ранним утром 31 декабря здесь обрушился подъезд. Областные власти назвали примерный срок расселения — один год.

Известно, что у квартир в доме более 600 собственников. Власти Челябинской области не уверены, что в городе есть столько свободных квартир, в которые можно переселить людей. Ранее президент назвал приблизительную стоимость расселения — 1,3 млрд рублей.

— До конца квартала демонтируем седьмой и восьмой подъезды, затем проведем экспертизу. Она даст понимание, сколько у нас есть времени, чтобы расселить людей. Построим новое здание в соответствии с задачей президента, и будем переселять. Вероятнее всего, для этого нам потребуется календарный год, — рассказал губернатор области после совещания.

— Борис Дубровский распорядился правительству региона совместно с главой Магнитогорска разработать и представить оптимальный способ выполнения поручения президента по расселению дома, — сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Изначально аварийную часть 12-подъездной многоэтажки хотели снести и сделать два дома. Жители были сильно недовольны таким решением. Кто-то даже создал интернет-петицию, которую подписали 200 тысяч человек. Сильно упала рыночная стоимость жилья, а во-вторых, дом пошел трещинами. Да и каждый день смотреть на место, где погибли люди — морально тяжело.

Владимир Путин распорядился расселить дом в Магнитогорске, где произошел взрыв

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Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря ранним утром. Большинство жителей еще спали — погибли 39 человек. За пару минут до обрушения из подъезда вышел Евгений Юрченко — все произошло на его глазах.

Первыми на помощь пострадавшим пришли соседи. Например, гастарбайтер Алан или Наталья, собака которой за час до трагедии не могла найти себе места. Были и антигерои — украинский пранкер обзванивал магнитогорцев и задавал циничные вопросы.

Настоящим чудом стало спасение из-под завалов десятимесячного Вани Фокина. Он провел в саркофаге из обломков 36 часов. Спасатели говорят, что его спасло одеялко. Сейчас ребенка лечат в московской клинике. Он идет на поправку, а накануне к нему приходили спасатели, которые достали его.

Трегедии хотят посвятить мемориал. Первые эскизы уже есть.

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В Магнитогорске хоронят погибших при взрыве газа.

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