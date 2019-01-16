Расселение пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске может занять год
16 января Владимир Путин поручил губернатору Дубровскому расселить дома на проспекте Карла Маркса, 164. Ранним утром 31 декабря здесь обрушился подъезд. Областные власти назвали примерный срок расселения — один год.
Известно, что у квартир в доме более 600 собственников. Власти Челябинской области не уверены, что в городе есть столько свободных квартир, в которые можно переселить людей. Ранее президент назвал приблизительную стоимость расселения — 1,3 млрд рублей.
— До конца квартала демонтируем седьмой и восьмой подъезды, затем проведем экспертизу. Она даст понимание, сколько у нас есть времени, чтобы расселить людей. Построим новое здание в соответствии с задачей президента, и будем переселять. Вероятнее всего, для этого нам потребуется календарный год, — рассказал губернатор области после совещания.
— Борис Дубровский распорядился правительству региона совместно с главой Магнитогорска разработать и представить оптимальный способ выполнения поручения президента по расселению дома, — сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Изначально аварийную часть 12-подъездной многоэтажки хотели снести и сделать два дома. Жители были сильно недовольны таким решением. Кто-то даже создал интернет-петицию, которую подписали 200 тысяч человек. Сильно упала рыночная стоимость жилья, а во-вторых, дом пошел трещинами. Да и каждый день смотреть на место, где погибли люди — морально тяжело.
Владимир Путин распорядился расселить дом в Магнитогорске, где произошел взрыв
Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря ранним утром. Большинство жителей еще спали — погибли 39 человек. За пару минут до обрушения из подъезда вышел Евгений Юрченко — все произошло на его глазах.
Первыми на помощь пострадавшим пришли соседи. Например, гастарбайтер Алан или Наталья, собака которой за час до трагедии не могла найти себе места. Были и антигерои — украинский пранкер обзванивал магнитогорцев и задавал циничные вопросы.
Настоящим чудом стало спасение из-под завалов десятимесячного Вани Фокина. Он провел в саркофаге из обломков 36 часов. Спасатели говорят, что его спасло одеялко. Сейчас ребенка лечат в московской клинике. Он идет на поправку, а накануне к нему приходили спасатели, которые достали его.
Трегедии хотят посвятить мемориал. Первые эскизы уже есть.
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