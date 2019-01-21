2019-01-21T14:48:30+03:00
Происшествия

Сигнал о минировании больницы и школ в Магнитогорске поступил из-за границы

Об этом заявил глава города Сергей Бердников
Ульяна ШЕВЧЕНКОСергей УФИМЦЕВ
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Из школы №62 эвакуировали учителей и учеников. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск»/vk.comИз школы №62 эвакуировали учителей и учеников. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск»/vk.com
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Письма о минировании зданий в Магнитогорске 21 января прислали из-за рубежа. Об этом на пресс-конференции заявил глава города Сергей Бердников.

— Ни одна из угроз не подтвердилась. Тем не менее, мы обязаны были отреагировать на эти сообщения, — объяснил он.

Напомним, утром 21 января руководству горбольницы №1 пришло письмо по электронной почте о минировании. Якобы преступники заложили взрывчатку в больнице и школах. Пациентов отправили по домам, а из школ №13 и 62 эвакуировали людей.

На местах побывали кинологи с собаками и взрывотехники. Подозрительных предметов не нашли.

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