Сигнал о минировании больницы и школ в Магнитогорске поступил из-за границы
Об этом заявил глава города Сергей Бердников
Из школы №62 эвакуировали учителей и учеников. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск»/vk.com
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Письма о минировании зданий в Магнитогорске 21 января прислали из-за рубежа. Об этом на пресс-конференции заявил глава города Сергей Бердников.
— Ни одна из угроз не подтвердилась. Тем не менее, мы обязаны были отреагировать на эти сообщения, — объяснил он.
Напомним, утром 21 января руководству горбольницы №1 пришло письмо по электронной почте о минировании. Якобы преступники заложили взрывчатку в больнице и школах. Пациентов отправили по домам, а из школ №13 и 62 эвакуировали людей.
На местах побывали кинологи с собаками и взрывотехники. Подозрительных предметов не нашли.