2019-01-24T12:03:50+03:00
Общество

Семья Вани Фокина переезжает в новую квартиру

Отцу семейства уже передали ключи
Лидия ПЕСКОВА
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Евгений Фокин ждет семью в новой квартире. Фото: magcity74.ruЕвгений Фокин ждет семью в новой квартире. Фото: magcity74.ru
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Семья Вани Фокина будет жить неподалеку от разрушенного газом дома. Отец семейства Евгений Фокин уже выбрал двухкомнатную квартиру на вторичном рынке и даже забрал ключи, сообщает издание «Магсити74».

— Мне очень нравиться эта квартира, она с хорошим ремонтом. У нас такого не было никогда, — рассказал отец Вани. — Супруга тоже будет довольна.

Те, кто владели квартирой раньше, оставили новоселам кухонный гарнитур, двухъярусную кровать для детей (в семье как раз двое парнишек), письменный стол и кое-какую другую мебель. Площадь квартиры почти такая же, как у прежней, 47,6 кв. метров.

Уже к 16 февраля (а в этот день Ванечке исполняется годик) Евгений надеется, что семья снова соберется вместе: супруга Ольга и чудом выживший под развалами сын вернутся из столичной клиники в родной город.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома. Под завалами погибли 39 человек. На второй день операции спасатели достали из бетонного крошева чудом выжившего 10-месячного мальчугана Ванюшу Фокина. Сейчас он находится на лечении в одной из лучших клиник Москвы.

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