Спасенный из-под завалов в Магнитогорске Ваня Фокин пришел в себя и узнал маму

Иначе как рождественским чудом эту новость не назвать. 7 января 10-месячный Ванечка Фокин, спасенный из-под завалов разрушенного дома в Магнитогорске, пришел себя. За состоянием его здоровья круглосуточно наблюдают врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Возле мальчика, 35 часов проведшего под завалами бетонных плит, все время находится мама. Вероника Скворцова сказала, что мальчик активно реагирует на звуки, общается с мамой.

Положительная динамика в состоянии спасенного ребенка стала уверенной 5 января. Тогда врачи сообщили журналистам что Ванечка задышал сам:

— Состояние мальчика медики оценивают как стабильное. За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация (извлекли «дыхательную» трубку из трахеи — прим. авт.), он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке.

Папа мальчика, Евгений Фокин, сейчас в Магнитогорске, со старшим сыном. Но о состоянии малыша знает все.

Корреспонденты газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» связались с Евгением, узнав новость о том, что его ребеночек пришел в себя.

— Поймите меня правильно, я пока не буду ничего комментировать. Боюсь сглазить. Спасибо всем, кто нам помогает и за нас переживает, — сказал нам Евгений.

А за здоровьем ребенка действительно следит вся страна. В соцсетях запущен хэштег #Ваняживи. Видео спасения крошки из-под груды битого бетона, до сих пор одно из самых популярных. Президент столичного НИИ Леонид Рошаль, куда спецбортом доставили ребенка, сразу называл состояние ребенка серьезным, но не безнадежным, ведь жизненно важные функции организма ребенка в страшной катастрофе не пострадали.

Напомним, что в момент обрушения подъезда в доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске глава семьи Фокиных был на работе. Когда узнал о катастрофе, надел спецовкку и притворился волонтером, чтобы его пустили на разбор завалов. Там познакомился со спасатебем и показал ему, в каком именно месте под завалами может находиться Ванечка. На следующий день этот спасатель сам позвонил ему и сказал, что слышит плач из-под обломков.

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