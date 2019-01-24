2019-01-24T15:41:56+03:00
Общество

Директор рекламного агентства «Элефант» Михаил Смирнов арестован по делу Бахаева

По версии следствия, он причастен к хищению денег во время проведения Российско-Казахстанского форума в Челябинске
Сергей УФИМЦЕВ
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Михаил Смирнов является действующим депутатом Центрального района Челябинска.Михаил Смирнов является действующим депутатом Центрального района Челябинска.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Депутата Центрального районного совета и директора рекламного агентства «Элефант» Михаила Смирнова арестовали по обвинению в мошенничестве. Такое решение принял Центральный районный суд 24 января.

По версии следствия, Смирнов причастен к афере, которую вменяют бывшему замминистра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву. Напомним, Бахаева обвиняют в хищении бюджетных 3,8 млн. руб. Эти деньги предназначались для проведения Российско-Казахстанского форума, прошедшего в Челябинске в 2017 году.

По данным силовиков, директор «Элефанта» Михаил Смирнов подписал акт выполненных работ по транспортировке оборудования для форума, но те самые работы были только на бумаге. В итоге его компания получила деньги из бюджета. Сколько именно, не сообщается. Отметим, поначалу Смирнов проходил свидетелем по уголовному делу экс-чиновника.

Антона Бахаева задержали в июле прошлого года. Сначала он сидел в СИЗО, но потом его отпустили под домашний арест.

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