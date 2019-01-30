2019-01-30T14:46:07+03:00
Происшествия

Объявилась мама мальчика, которого нашли раздетым на улице в Челябинске

С ней сейчас работают полицейские
Валентина ВАГАНОВА
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Ребенок сейчас в социально-реабилитационном центре. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».Ребенок сейчас в социально-реабилитационном центре. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ (Official)».
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Маленький Тимур с утра находится в окружении незнакомых людей. Его нашли сегодня утром в Металлургическом районе Челябинска без верхней одежды и в сланцах. Мальчик плакал и был совсем один.

Взрослые отвели ребенка в ближайший детсад, но там сказали, что мальчика видят впервые. Об инциденте воспитатели сообщили полицейским.

Ребенка увезли в отделе полиции «Металлургический» и стали искать его родителей. К поискам подключились неравнодушные челябинцы. Фото Тимура облетело соцсети и СМИ.

Час назад полиция объявила, что родительница нашлась.

— Родителей установили, мама находится в отделе полиции «Металлургический». С ней сейчас работают полицейские. Сам мальчик находится в районном социально-реабилитационном центре, — рассказала начальник пресс-службы городского управления МВД Светлана Калмыкова.

Как Тимур оказался раздетым на улице и почему за ним не усмотрели родители сейчас выяснют силовики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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