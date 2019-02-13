Из-за разлившегося на ЧМК металла погибли два человека
Ранним утром 13 февраля на пульт пожарной охраны пришел вызов с Челябинского металлургического комбината. Огонь охватил кабину крана в цеху. Пламя начало пожирать конструкцию после того, как из ковша разлился раскаленный металл.
— Внутри кабины крана были двое сотрудников. Они погибли. Остальные работники цеха — 16 человек — эвакуировались до приезда пожарных, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Угрозы распространения огня не было, производство не остановили. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Другие обстоятельства выясняются, на месте работают следственные органы.
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ИСТОЧНИК KP.RU