2019-02-13T07:30:33+03:00
Происшествия

Из-за разлившегося на ЧМК металла погибли два человека

На место прибыли следователи
Андрей АБРАМОВ
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В пожаре погибли два человека: мужчина и женщина Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиВ пожаре погибли два человека: мужчина и женщина Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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Ранним утром 13 февраля на пульт пожарной охраны пришел вызов с Челябинского металлургического комбината. Огонь охватил кабину крана в цеху. Пламя начало пожирать конструкцию после того, как из ковша разлился раскаленный металл.

— Внутри кабины крана были двое сотрудников. Они погибли. Остальные работники цеха — 16 человек — эвакуировались до приезда пожарных, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Угрозы распространения огня не было, производство не остановили. Сейчас пожар полностью ликвидирован. Другие обстоятельства выясняются, на месте работают следственные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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