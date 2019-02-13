Следственный комитет изучает инцидент на ЧМК, из-за которого погибли двое сотрудников

13 Февр. 08:30 2019-02-13T08:30:31+03:00

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Утром 13 февраля в одном из цехов ЧМК разлился раскаленный металл из ковша. Пламя охватило кабину крана, в которой были двое сотрудников — мужчина и женщина. Оба погибли. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники следственного комитета.

— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение: есть ли состав преступление и нужно ли возбуждать уголовное дело, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Возгорание тушили 50 пожарных. На работу предприятия инцидент не повлиял. В момент розлива металла, в цехе были еще 16 человек. Они эвакуировались самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU