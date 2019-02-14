В Магнитогорске водитель маршрутки напоил чаем и отвез домой заблудившегося школьника

СЕГОДНЯ 04:00 2019-02-14T04:00:42+03:00

И это не единственное его доброе дело

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Хамил, курил за рулем, гнал, как сумасшедший... Мы привыкли, что на водителей маршрутных такси постоянно жалуются. Но все чаще про них рассказывают и хорошее. Один угощает пассажиров конфетами. Другой по пятницам возит бесплатно. А вот еще добрая история.

— Хочу поблагодарить водителя маршрутного такси №43. К сожалению, имени не знаю. Мой ребенок по ошибке сел не на тот маршрут. Сообразил, когда уехал уже далеко. Водитель довез его до конечной, напоил горячим чаем, а потом отвез до места, — поделилась Кристина Слободчикова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

И это не первое доброе дело маршрутки № 43.

— Моя дочка тоже недавно села в эту маршрутку, и водитель с нее даже за проезд не взял. Говорит: «Оставь себе», — прокомментировала Анастасия Мансурова.

Впрочем, это не единственный добрый маршрут.

— У меня был такой случай, как у автора поста. Только водитель позвонил мне и спросил, где надо выйти ребенку. Есть водители с добрым сердцем! — резюмировала Светлана Неклюдова.

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ИСТОЧНИК KP.RU