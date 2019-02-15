Улицу Магнитогорска, где взорвался дом, предлагают переименовать в честь Вани Фокина

СЕГОДНЯ 03:51 2019-02-15T03:51:39+03:00

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О трагедии в Магнитогорске знает вся страна. И все следят за судьбой выжившего малыша Ванечки. Для многих он стал символом надежды, победы жизни над смертью, настоящим чудом. 80-летний житель Мурома предложил назвать в честь него улицу, на которой произошел взрыв газа. А его внук опубликовал идею в соцсети.

— В дальнейшем на этом месте может быть детский парк. Ваня поправляется, но он будет жить с этим всю свою долгую жизнь, — написал Антон Шаров в группе «Подслушано (Магнитогорск)».

Некоторым идея понравилась. Другие сказали, что это бред — переименовывать центральный проспект города, доставив тем самым всем массу неудобств и потратив огромные деньги из бюджета. Третьи вступились за Ваню.

— Слишком большую ответственность вы хотите на маленького человека возложить. Он всю жизнь должен будет оправдывать ваши ожидания, — прокомментировала подписчица группы Юлия Овсянникова.

Напомним, 14 февраля Ванечку выписали из больницы. Свой первый День рождения он отметит дома.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="688" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684866" frameborder="0"></iframe> Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня

ИСТОЧНИК KP.RU