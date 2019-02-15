Улицу Магнитогорска, где взорвался дом, предлагают переименовать в честь Вани Фокина
О трагедии в Магнитогорске знает вся страна. И все следят за судьбой выжившего малыша Ванечки. Для многих он стал символом надежды, победы жизни над смертью, настоящим чудом. 80-летний житель Мурома предложил назвать в честь него улицу, на которой произошел взрыв газа. А его внук опубликовал идею в соцсети.
— В дальнейшем на этом месте может быть детский парк. Ваня поправляется, но он будет жить с этим всю свою долгую жизнь, — написал Антон Шаров в группе «Подслушано (Магнитогорск)».
Некоторым идея понравилась. Другие сказали, что это бред — переименовывать центральный проспект города, доставив тем самым всем массу неудобств и потратив огромные деньги из бюджета. Третьи вступились за Ваню.
— Слишком большую ответственность вы хотите на маленького человека возложить. Он всю жизнь должен будет оправдывать ваши ожидания, — прокомментировала подписчица группы Юлия Овсянникова.
Напомним, 14 февраля Ванечку выписали из больницы. Свой первый День рождения он отметит дома.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»