2019-02-15T03:51:39+03:00
Общество

Улицу Магнитогорска, где взорвался дом, предлагают переименовать в честь Вани Фокина

Горожане отреагировали неоднозначно
Ирина КАРЕЛИНА
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Скорее бы Ванечку оставили в покое, думают многие магнитогорцы. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСССкорее бы Ванечку оставили в покое, думают многие магнитогорцы. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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О трагедии в Магнитогорске знает вся страна. И все следят за судьбой выжившего малыша Ванечки. Для многих он стал символом надежды, победы жизни над смертью, настоящим чудом. 80-летний житель Мурома предложил назвать в честь него улицу, на которой произошел взрыв газа. А его внук опубликовал идею в соцсети.

— В дальнейшем на этом месте может быть детский парк. Ваня поправляется, но он будет жить с этим всю свою долгую жизнь, — написал Антон Шаров в группе «Подслушано (Магнитогорск)».

Некоторым идея понравилась. Другие сказали, что это бред — переименовывать центральный проспект города, доставив тем самым всем массу неудобств и потратив огромные деньги из бюджета. Третьи вступились за Ваню.

— Слишком большую ответственность вы хотите на маленького человека возложить. Он всю жизнь должен будет оправдывать ваши ожидания, — прокомментировала подписчица группы Юлия Овсянникова.

Напомним, 14 февраля Ванечку выписали из больницы. Свой первый День рождения он отметит дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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