Выжившего в магнитогорской трагедии Ваню Фокина во время перелета будет сопровождать реаниматолог

Чудом выжившего при обрушении дома в Магнитогорске Ваню Фокина выписывают из московской клиники 14 февраля. Еще день он проведет в гостях у родственников в столице, а утром 15 февраля вернется в родной город. В аэропорту семью будут встречать врачи, сообщили в региональном минздраве.

— Во время перелета Ваню будет сопровождать реаниматолог, — рассказала официальный представитель министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова.

Врач на борту — это только перестраховка. Мальчик чувствует себя отлично. Больше в больнице ему лежать не надо. Тем не менее, в родном Магнитогорске за ним будут присматривать медики. Местная детская больница составит для малыша индивидуальный план реабилитации.

Родители надеялись, что сына выпишут в феврале, и свой день рождения он отпразднует дома. 16 февраля Ване исполнится ровно один год.

Чуть больше двух месяцев малыш провел в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. За ним присматривал один из известнейших врачей России Леонид Рошаль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685315" frameborder="0"></iframe> Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.

— Врачи здесь просто волшебники! Я очень боялась, что сын после трагедии останется инвалидом, но все в прошлом, — рассказала корреспонденту «КП» накануне выписки мама Ольга Фокина.

Напомним, Ваня Фокин больше суток провел под завалами в Магнитогорске. 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд, погибли 39 человек. Родители Вани спаслись, а сам он оказался под обломками. 1 января, спустя 36 часов после взрыва, его обнаружили спасатели. Мальчик рисковал потерять ногу из-за обморожения. Спецбортом его привезли в Москву. К счастью, ножку удалось спасти.

Во время лечения Ваню навещала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Семья Фокиных уже купила новую квартиру в Магнитогорске на компенсацию от государства. Но пока поживет у родителей — в новом жилье еще не хватает всей нужной мебели и бытовой техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685352" frameborder="0"></iframe> Петр Гриценко - о спасении Вани Фокина.

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