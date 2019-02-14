2019-02-14T09:57:58+03:00
Общество

Выжившего в магнитогорской трагедии Ваню Фокина во время перелета будет сопровождать реаниматолог

Спасенного из-под завалов годовалого малыша выписывают из московского НИИ, свой день рождения он отметит дома [видео]
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ваня Фокин провел под завалами больше суток. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.Ваня Фокин провел под завалами больше суток. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.
Изменить размер текста:

Чудом выжившего при обрушении дома в Магнитогорске Ваню Фокина выписывают из московской клиники 14 февраля. Еще день он проведет в гостях у родственников в столице, а утром 15 февраля вернется в родной город. В аэропорту семью будут встречать врачи, сообщили в региональном минздраве.

— Во время перелета Ваню будет сопровождать реаниматолог, — рассказала официальный представитель министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова.

Врач на борту — это только перестраховка. Мальчик чувствует себя отлично. Больше в больнице ему лежать не надо. Тем не менее, в родном Магнитогорске за ним будут присматривать медики. Местная детская больница составит для малыша индивидуальный план реабилитации.

Родители надеялись, что сына выпишут в феврале, и свой день рождения он отпразднует дома. 16 февраля Ване исполнится ровно один год.

Чуть больше двух месяцев малыш провел в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. За ним присматривал один из известнейших врачей России Леонид Рошаль.

Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.

— Врачи здесь просто волшебники! Я очень боялась, что сын после трагедии останется инвалидом, но все в прошлом, — рассказала корреспонденту «КП» накануне выписки мама Ольга Фокина.

Напомним, Ваня Фокин больше суток провел под завалами в Магнитогорске. 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд, погибли 39 человек. Родители Вани спаслись, а сам он оказался под обломками. 1 января, спустя 36 часов после взрыва, его обнаружили спасатели. Мальчик рисковал потерять ногу из-за обморожения. Спецбортом его привезли в Москву. К счастью, ножку удалось спасти.

Во время лечения Ваню навещала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Во время лечения Ваню навещала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Семья Фокиных уже купила новую квартиру в Магнитогорске на компенсацию от государства. Но пока поживет у родителей — в новом жилье еще не хватает всей нужной мебели и бытовой техники.

Петр Гриценко - о спасении Вани Фокина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выживший под завалами в Магнитогорске Ваня Фокин ел пыль и известку

Выжившего под завалами в Магнитогорске Ванюшу Фокина навестила в московской больнице Елена Малышева, ведущая передачу «Здоровье» на Первом канале. Вместе с доктором Леонидом Рошалем они еще раз вспомнили, как спасали младенца — сначала от гибели, а потом от ампутации ножки. Несколько эпизодов сюжета открыли ранее не известные факты (подробности)

Отец спасенного в Магнитогорске младенца: «Не мог спать! Я под теплым одеялом, а он там под завалами на морозе»

Рассказ из первых уст о чуде, которое обсуждает вся страна (подробнее)

Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Если зайдет «господин» - план по выручке выполнен: честные записки продавца секс-шопа
Что покупают в интим-магазинах 79-летние пенсионеры? Кто смущается у кассы больше всего? В день влюбленных 14 февраля публикуем анонимный дневник сотрудника магазина для взрослых
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
В музей Челябинска вернули похищенный кусок метеорита
В Челябинске подсчитали индекс счастья
Жительница Челябинской области хочет пожаловаться в Гороно, что ее дочь узнала в садике отличия мальчиков от девочек
Актеры «Уральских пельменей» просят подсобрать книжек для сельских библиотек
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
В День Святого Валентина крупные города Челябинской области накроет смог
Офтальмологи из Челябинска избавили от катаракты двухмесячную малышку
Когда все-таки на Урале начнут строить ВСМ Челябинск — Екатеринбург
В Магнитогорске водитель маршрутки напоил чаем и отвез домой заблудившегося школьника
Ужасы нашего городка: в Челябинске обнаружили подвешенный на дерево труп зайца
В Челябинской области школьники придумали, как развлечь пациентов в очереди ко врачу
В Челябинске создают фотогалерею гигантских сосулек
«Трактор» в Челябинске упустил победу по буллитам в матче с «Северсталью»