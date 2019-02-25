Минздрав повторно выделил деньги на ремонт больницы в Еманжелинске

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-25T15:00:58+03:00

Изменить размер текста: A A

История про тюремные условия в больнице Еманжелинска заходит на второй круг. После жалобы общественников на ужасное состояние детского соматического отделения областной минздрав повторно выделил деньги на ремонт стационара.

Об этом сообщают активисты правозащитной организации «Гражданский патруль» со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Челябинской области Виталия Щетинина

По его словам, в соматическом отделении городской больницы Еманжелинска начался текущий ремонт процедурного кабинета, комнаты для приготовления молочных смесей, душевой и туалета. В ближайшее время рабочие преступят к ремонту сестринского поста №3. А главному врачу по хозчасти за несвоевременное проведение ремонта объявлен выговор.

Напомним, родители маленьких пациентов и общественники уже не первый год жалуются на ужасное состояние больницы в Еманжелинске. Они утверждают, что детей там лечат в тюремных условиях и требуют повторно проверить детское соматическое отделение. Впрочем, областной минздрав, буквально, месяц назад опровергал эту информацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU