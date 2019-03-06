В Челябинской области зреет новый мусорный коллапс

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-06T11:05:40+03:00

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После «мусорной» реформы в Челябинской области появились регоператоры, которые занимаются вывозом отходов. В Горном кластере региона, куда входят Аша, Сатка, Усть-Катав, Трехгорный, конкурс выиграл МУП «Комритсервис» СМР. Но его работой не довольны жители. В городах повторяется челябинский мусорный коллапс.

Люди пожаловались общественникам из «Гражданского патруля». Правозащитники составили грамотные обращения в адрес администраций. Требуют сменить регоператора, раз он не справляется.

— Несвоевременный сбор и утилизация отходов, некорректные счета, комиссионные сборы и, подозреваем, нелегальное использование закрытых свалок. Проблема обрела острую форму и требует незамедлительного вмешательства Минэкологии, вплоть до лишения предприятия статуса оператора, — прокомментировал представитель «Гражданского патруля» в Аше Валерий Кочергин.

Постоянные сбои с вывозом мусора происходят на западе области уже два месяца. Отходы копятся неделями, а в частном секторе мусорные контейнеры вообще можно пересчитать по пальцам. На большинстве улиц площадки для сбора отходов до сих пор отсутствуют.

— Оказавшимся в мусорной ловушке жителям пришли шокирующие счета. В дома поступили квитанции из расчета от 4 до 34 человек, независимо от фактического числа жильцов. Исправлять ошибки в компании предложил самим жителям. Люди пришли к выводу, что регоператор не располагает и сведениями о количестве проживающих в домах южноуральцев. Назвать случившиеся просто ошибкой, означает слукавить, — рассказали в «Гражданском патруле».

Общественники просят министерство экологии вмешаться и навести порядок. Поскольку с потеплением мусор начнет гнить и буквально отравлять города.

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ИСТОЧНИК KP.RU