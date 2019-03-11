2019-03-11T18:28:44+03:00
Происшествия

Дзюдоисту, устроившему массовое ДТП в Челябинске, смягчили приговор

Его адвокат попросил также снизить размер компенсации семье погибшего
Валентина ВАГАНОВА
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Никитин отсидит в колонии-поселении 2 года 9 месяцев.Никитин отсидит в колонии-поселении 2 года 9 месяцев.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Спортсмен Никита Никитин отсидит в колонии на месяц меньше. На днях Челябинский областной суд снизил ему приговор. По новому решению дзюдоист проведет за решеткой два года девять месяцев.

— Суд принял во внимание доводы прокурора, изложенные в апелляционном представлении, и адвоката о необходимости изменения категории преступления с тяжкого на средней тяжести, и смягчил основное наказание на месяц. Адвокат осужденного также просил снизить размер компенсации морального вреда потерпевшим. Но эту часть приговора оставили без изменений, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Осужденный обязан выплатить семье погибшего 1,9 млн рублей. Также после освобождения он два с половиной года не имеет права садиться за руль.

Напомним, 20 мая пьяный Никитин на BMW X6 вылетел на встречку и протаранил три машины. Один человек погиб, двое с травмами попали в больницу. Погибшему было 36 лет, он работал на заводе. У него остались жена и двое детей.

За пару часов до аварии Никитин просидел с друзьями в баре — пили всю ночь. Пока дзюдоист сидел в СИЗО, у него родилась дочь. Новоиспеченный отец просил выпустить его из следственного изолятора до приговора. Обещал, что самостоятельно прибудет в колонию-поселение. Но судья в его просьбе отказал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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