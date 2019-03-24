2019-03-24T07:38:09+03:00
Общество

«Немецкий квартал» в Металлургическом районе Челябинска исключили из числа ценных строений

Этому поспособствовала эксперт из другого города
Андрей АБРАМОВ
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«Маленькая Германия», как в простонародье называют этот квартал, расположена на территории района ЧМЗ.«Маленькая Германия», как в простонародье называют этот квартал, расположена на территории района ЧМЗ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Небольшой квартал на улице Социалистическая в Челябинске краеведы именуют «маленькая Бавария». Во-первых, дома выстроены в подобном стиле, а во-вторых, по некоторым данным их строили немецкие военнопленные. Квартал был в списке выявленных объектов культурного наследия. Статус давал ему пусть и не самую сильно, но хоть какую-то охрану. Однако Госкомитет охраны объектов культурного наследия исключил дома из перечня.

— Втихаря издали мерзкий и подлый приказ об исключении этого ансамбля из числа охраняемых государством. Приказ был подписан еще 5 марта, но опубликован на сайте только на этой неделе. Самое гадкое в этой истории то, что приказ издан на основании экспертизы некомпетентного и продажного эксперта из Пензы. Министерство культуры РФ согласилось с нашими доводами о грязных действиях и надеюсь в дальнейшем не аттестует ее, — сообщил краевед Юрий Латышев.

«Комсомольская правда — Челябинск» ранее рассказывала, что с уникальными челябинскими домами происходит что-то странное. Десятки советских построек в центре города эксперты признали рядовыми, а значит их можно ремонтировать невзирая на архитектурные излишки вроде барельефов и фронтонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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