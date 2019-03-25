Источник в окружении Бориса Дубровского не подтверждает госпитализацию экс-губернатора

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-25T10:05:30+03:00

В СМИ появилась информация об операции не сердце бывшему главе Челябинской области

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Об экстренной госпитализации бывшего губернатора Челябинской области сообщили СМИ утром 25 марта. По данным издания Znak.com, у Бориса Дубровского возникли серьезные проблемы с сердцем после отставки, и его прооперировали. Об этом журналистам сообщил собственный источник. По словам информатора, Дубровскому стало плохо из-за пережитого стресса.

В минздраве Челябинской области не комментируют здоровье экс-губернатора, ссылаясь на врачебную тайну.

Источник, близкий к семье Бориса Дубровского, не подтверждает информацию о госпитализации.

— Впервые слышу об операции. У Бориса Александровича все в порядке со здоровьем, — заявил собеседник корреспондента газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в окружении экс-главы региона.

По некоторым данным, бывший губернатор сейчас находится на отдыхе за границей.

Напомним, Борис Дубровский ушел в отставку 19 марта. Он написал заявление по собственному желанию. Врио губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU